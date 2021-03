Roma, effetto zona rossa: boom di furti con l'ariete. Colpi notturni contro bancomat e negozi

Hanno sfondato la serranda del negozio entrandoci direttamente con l'auto. Così lunedì sera una Fiat Punto, poi risultata rubata, ha fatto da ariete in un furto ai danni del punto vendita Euronics di via Ugo Ojetti, nel quartiere Talenti. I ladri, dopo aver portato via tutto quel che sono riusciti a prendere, sono fuggiti a bordo di un'altra auto, probabilmente con un complice che li aspettava fuori. Dal negozio sono stati rubati soprattutto tv di ultima generazione e smartphone, oltre ad altri elettrodomestici. Ora è tutto al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, con il nucleo investigativo.



Dopo le prime indagini è stata verificata la provenienza dell'auto usata per la spaccata: è stata rubata in via Palmiro Togliatti, domenica scorsa, quindi proprio per essere utilizzata durante il colpo nel grande magazzino. Ora toccherà alle telecamere di zona provare a risalire all'identikit dei ladri. Ed è una storia che si sta ripetendo sempre più spesso, in questa delicata fase di zona rossa e coprifuoco: i furti, compresi quelli nelle abitazioni, diventano sempre più frequenti visto che lungo le strade, soprattutto di sera, non c'è nessuno. Un modus operandi sempre più ricorrente.



È infatti di poche ore fa l'arresto dei componenti della banda dei supermercati già arrestati un anno fa e finiti nuovamente nel mirino degli investigatori perché sono tornati a colpire sempre con la stessa modalità: approfittavano del lockdown per svuotare i supermercati, assaltandone la cassaforte, in diversi quartieri. Sono stati ritenuti responsabili di 6 nuovi furti tra Roma e provincia per un totale di 100mila euro. Operavano soprattutto tra Pomezia, Fiumicino e Roma. Una vera e propria banda, riconoscibile quindi nel modo di agire ma non solo: per l'arresto sono stati determinati i video delle telecamere da cui si vedeva bene come erano vestiti. Sono stati infatti riconosciuti dai capi che indossavano.



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA