Roma, fuori dall'ex Roma club il murales più bello per Daniele De Rossi

Sabato 25 Maggio 2019, 17:54

Altro che go home yankee. Altro che Pallotta maiale. Il più bello. Quello fatto col cuore. Senza strumentalizzazioni e senza schemi è il murales apparso fuori la sede del vecchio Roma club Testaccio. "Povera Roma nostra forestiera, DDR ultima bandiera", c'è scrittp. Parole di cuore.Fuori dal vecchio club giallorosso di Testaccio, il primo originale di via Giovanni Branca altro pensiero da parte dell'Associazione sportiva e culturale "Riprendiamoci Campo Testaccio". Il megamanifesto dice testualmente "Povero Roma nostra forestieraDDR Ultima bandiera" firmato dal logo dell'associazione con impresso il vecchio pallone dello storico campo.Gia' tanti i testaccini e non, che si sono fermati per riprendere il pensiero dei tifosi giallorossi alla vigilia della partita di domani dove il capitano salutera' la sua tifoseria in fermento in questi tristi giorni.