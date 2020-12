Trentaseienne incendia il proprio appartamento: panico tra i condomini. Arrestato

Attimi di paura lo scorso pomeriggio a Roma in via Pieve di Cadore, in zona Trionfale a. Un incendio è divampato nella casa di un uomo, spaventando tutti i vicini di casa. A dare l'allarme sono stati i condomini dell'uomo, e a indicare nel 36enne romano il possibile responsabile.

L'uomo, a quanto pare, avrebbe dato fuoco al suo appartamento, ma è stato rintracciato poco dopo dalla polizia. È accaduto in via Pieve di Cadore, in zona Trionfale a Roma. Sul posto i poliziotti del commissariato Monte Mario che hanno evacuato il palazzo.

I vigili del fuoco sono poi entrati all'interno dell'appartamento al terzo piano, dove non c'era nessuno e hanno trovato delle bombolette per ricaricare gli accendini da cui era partito il rogo. I condomini avrebbero raccontato di aver avuto problemi con l'affittuario che in passato aveva anche minacciato di dar fuoco alla casa. Il 36enne, noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato su una panchina poco distante e arrestato. In tasca aveva un accendino.

