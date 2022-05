Roma, fuga di gas con esplosioni in due palazzine a Tor Vergata: evacuate dieci famiglie Foto

Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale dei Gruppi Casilino e Torri sono intervenute questa mattina all'alba per una fuga di gas in via di Carcaricola: gli agenti hanno chiuso la strada per agevolare l'intervento dei Vigili del Fuoco e per garantire la sicurezza delle persone. Al momento sono state evacuate 10 famiglie residenti in due palazzine, in attesa che vengano completati gli accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco e di personale di Italgas. Via di Carcaricola al momento è chiusa nel tratto compreso tra Via Alenda e Via Francesco Gonin.

Poco dopo le 5 del mattino sono esplosi, a seguito di un'incendio, di una decina di contatori del gas posizionati sul piano stradale. Non ci sono stati feriti. Le fiamme hanno coinvolto alcuni cassonetti per la raccolta differenziata adiacenti ai contatori. L'utenza del gas è stata momentaneamente interrotta fino al rispristino delle condizioni di sicurezza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022, 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA