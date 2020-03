Roma, evacuate due palazzine a Conca d’Oro per una fuga di gas

di Simone Pierini

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due appartamenti, all’angolo con viale a Tirreno, sono stati evacuati per una fuga di gas questo pomeriggio intorno alle 15.20. A lavoro i vigili del fuoco che sono accorsi sul posto con tre mezzi. Gli abitanti sono hanno lasciato le loro case e si sono riversate in strada. Forte l’odore di gas su tutta la via dove, in questi giorni, sono in atto dei lavori.“Abbiamo sentito un forte odore di gas nel palazzo e i pompieri ci hanno detto di lasciare la nostra casa. Ora siamo qui e attendiamo”, ha dichiarato una ragazza.I Vigili del Fuoco, intanto, sono a lavoro per contenere la fuoriuscita del gas. Il punto esatto dove è avvenuta la perdita è stato individuato.