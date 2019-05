Fruttivendolo aggredito: i gestori del locale lo difendono, l'aggressore li ferisce e devasta tutto

Roma, incidente sull'Ardeatina: un morto e un ferito grave​

Lunedì 20 Maggio 2019, 22:45

Una notte di ordinaria follia, quella di ieri sera a, nel quartiere. Un, affetto da problemi psichici, prima ha, poi si è scagliato contro ivicino, intervenuti in difesa dell'uomo vittima dell'attacco. Alla fine l'aggressore non solo ha, ma ha anche devastato l'esterno del loro locale.L'aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri, in, nella zona residenziale di Città Giardino. L'aggressore, un uomo affetto da problemi psichici che abita proprio nella zona ed è già noto per intemperanze simili, aveva fatto irruzione nelgestito da un immigrato, arrivando anche a colpirlo. A quel punto, dopo aver notato il trambusto, sono intervenuti due ragazzi che lavorano al, un noto locale che si trova proprio dall'altra parte della strada.L'intervento dei due, Stefano e Cecco, ha permesso di evitare il peggio al. L'aggressore, però, si è scagliato prima contro di loro e poi verso l'esterno del, danneggiando alcuni tavolini che si trovano all'esterno. Nella colluttazione, i due gestori sono rimasti feriti: se Stefano ha riportato solo qualche graffio, a Cecco è andata molto peggio. Il gestore del, infatti, ha riportato la. Sul posto sono giunti i, che hanno fermato l'uomo per poi farlo tornare in casa. Poco dopo, sul posto, è giunta un'ambulanza che ha prelevato l'aggressore, rilasciato però già in mattinata. Alcuni residenti, infatti, testimoniano di averlo visto ad una fermata del bus questa mattina.Il, oggi, è rimasto chiuso. «La paura è stata tanta ma la gioia di ricevere affetto e solidarietà è altrettanta. Vogliamo perciò ringraziare i clienti presenti l’altra sera nel locale durante il fatto, ma anche quelli che ci hanno inviato i tanti messaggi di affetto e gli abitanti del quartiere che sono passati a salutarci e tutti quelli che in qualche modo sono intervenuti» - si legge in un post del locale su Facebook - «Riapriamo presto, sempre più convinti che strade e vie sicure le facciano le persone che le vivono. Dondolo è orgogliosamente parte di questo tessuto sociale e non arretreremo di un centimetro per difendere la tranquillità nostra e dei clienti che scelgono Città Giardino per passare un pò di tempo libero».Dopo l'episodio e l'annuncio del locale su Facebook, a montare è la rabbia e l'indignazione, ma non solo. In molti hanno ringraziato Stefano e Cecco per il loro coraggio: «Grazie, perché non vi siete voltati dall'altra parte. Avete dimostrato altruismo, senso civico e grande cuore. Siete la parte migliore di Montesacro».