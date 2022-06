Frontale tra due auto sulla Prenestina: quattro feriti, anche una mamma con due bambini

Brutto incidente poche ore fa a Roma su via Prenestina, al km 14,700 nei pressi dell'incrocio tra via Avola e via di Prato Lungo Casilino. Due auto si sono scontrate frontalmente, quattro i feriti: a bordo di una delle due auto viaggiavano una mamma con due bambini, che sono stati trasportati all'ospedale Umberto I, mentre nell'altra vettura c'era un uomo, trasportato invece a Tor Vergata.

Sul posto la Municipale del gruppo Torri, le ambulanze e i vigili del fuoco: via Prenestina è stata chiusa al traffico nel tratto coinvolto nell'incidente, con le conseguenti ripercussioni sul traffico nella zona.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 18:14

