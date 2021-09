Roma, frontale tra auto e scooter sulla Litoranea: muore motociclista

Ancora sangue sulle strade di Roma dove un motociclista è morto in seguito ad un tragico frontale avvenuto intorno alle 13.40 sulla Litoranea, a 500 metri circa dal Dazio di Ostia.

L'impatto, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto tra una Toyota Yaris e uno scooter T-Max che procedeva in senso inverso, in un tratto di strada tragicamente soprannominato la "curva della morte", per la presenza di sei lapidi, triste ricordo dei numerosi incidenti capitati nel corso degli anni. La vittima è un uomo di 55 anni. Sul posto c'è la Polizia Locale per tutti gli accertamenti del caso.

La strada è stata chiusa al traffico. La circolazione è quindi bloccata: fermi i pullman che portano al mare in questa domenica di fine estate.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Settembre 2021, 15:50

