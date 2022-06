Roma, frontale tra moto e ambulanza sulla Colombo: gravissimo il motociclista

di Emilio Orlando

Brutto incidente a Roma sulla Cristoforo Colombo. Un'ambulanza si è scontrata frontalmente con una moto all'incrocio con via del Canale della Lingua: alla base dell'incidente, pare ci sia un'incomprensione nella precedenza. Ad avere la peggio è stato il motociclista, trasportato in eliambulanza all'ospedale San Camillo in codice rosso. L'uomo - di cui non è nota l'identità né l'età - è in gravi condizioni. Il traffico è rimasto bloccato fino alla rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto varie pattuglie della polizia locale X Mare per i rilievi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA