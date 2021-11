Sos della Croce Rossa di Roma: arriva il freddo, servono almeno 6mila coperte per chi vive in strada

Sos freddo. Giornata di raccolta coperte per le persone senza dimora». È l’appello - condiviso via social dalla Croce Rossa di Roma - che sabato 6 novembre chiama tutti a fare un gesto concreto di solidarietà verso le persone che vivono in strada nella Capitale.

«Basterà recarsi in una delle nostre sedi per donare coperte, ne servono almeno 6mila - dice Debora Diodati, presidente della Croce Rossa di Roma - Con le nostre unità di strada forniamo pasti, kit igienici, una prima assistenza infermieristica e medica rappresentando spesso un punto di riferimento per gli ormai tanti che vivono situazioni di estrema marginalità».

Le coperte devono essere in busta di plastica, possibilmente sigillata. Gli indirizzi dei comitati sono alla pagina web della Croce Rossa Italia sezione di Roma.

