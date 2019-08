Roma, i dipendenti comunali si rifiutano di fare le fotocopie. Virginia Raggi chiama i privati

Roma, il Campidoglio vuole lo stop alla realizzazione del Mcdonald’s alle Terme di Caracalla

Lunedì 12 Agosto 2019, 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilha arruolato una schiera di addetti privati per... fare le fotocopie. Il motivo? Banalissimo. Nessuno infatti, tra i dipendenti comunali, vuole occuparsi delle fotocopie digitali. Il compito è considerato “squalificante”, come annotato dai dirigenti comunali nei documenti con cui sono stati assoldati gli indispensabili operatori esterni. La vicenda è raccontata da Lorenzo De Cicco sul Messaggero.Al Campidoglio dunque, perfino duplicare qualche foglio diventa tema di dibattiti accesi e dai toni polemici. Le frequenti e spesso ingenerose battute, che vorrebbero il dipendente pubblico passare il turno senza troppa fatica di fronte alla fotocopiatrice, vengono così smentite dagli impiegati del comune diLa decisione della giunta è così paradossale: unicamente per spostare i registri da uno scaffale all’altro, piazzarli sul tavolo dello scanner e poi rimetterli a posto, sono stati ingaggiati degli addetti privati, stipendiati con i soldi dei contribuenti.La banale mansione fa parte di una missione sicuramente utile: «dematerializzare» la pubblica amministrazione. Ridurre quindi i documenti stampati su carta e digitalizzare tutto, mettendo qualsiasi cosa a portata di clic per i romani interessati. Per procedure più rapide e soprattutto per risparmiare una grandissima quantità di carta. Tutto come previsto, già da 15 anni, dalIl Campidoglio ora si sta muovendo e ha deciso di ottenere una copia informatica di tutti i registri di Stato civile, con l'obiettivo di rilasciare ogni anno 180mila estratti.Tra il dire e il fare, c’è però un’operazione non proprio delle più complicate: prendere e passare sulla fotocopiatrice digitale i documenti in questione, circa 1.200. E a questo punto, presumibilmente dopo un’affannosa ricerca, si è scoperto che «l’ufficio non dispone di personale con la qualifica professionale corrispondente allo svolgimento di tali mansioni», come ha scritto il responsabile del, da cui dipende l’Anagrafe.Insomma, il«non può utilizzare il personale in forza al dipartimento», perché, si legge, è «vietata dal Contratto collettivo nazionale l’assegnazione a un’attività continuativa corrispondente a un profilo professionale inferiore». L'attività in questione consiste semplicemente nel «movimentare quotidianamente i registri di Stato Civile, prelevandoli da apposite scaffalature, posizionandoli su tavoli da lavoro per la scannerizzazione e, successivamente, riposizionarli nell’originaria collocazione».Leggendo l'ultimo rapporto sul personale del, si scopre che due dipendenti su tre non sono nemmeno laureati. In 14.176 si sono fermati alle superiori, altri 1.210 hanno solo la terza media. Spostare registri e documenti comunali per passarli allo scanner, però, è un incarico che non rientra nelle mansioni del personale assunto e soprattutto "inferiore" alle qualifiche personali. Ci penseranno allora gli operatori privati, assunti soltanto per questo.