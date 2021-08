Roma, clochard deceduto spunta la foto choc: «Stavano così tutti i giorni, a nulla sono valsi i nostri appelli»

Una tragedia annunciata. Nonostante l'allarme lanciato più volte da cittadini, esercenti commerciali e associazioni. La morte del clochard a Largo Ginnasi, a due passi da Largo Argentina, il cui corpo è stato trovato questa mattina, giovedì 12 agosto, non può aver sorpeso nessuno. «Erano ubriachi tutti i giorni, lo abbiamo fatto presente più volte, ma non è servito a nulla»

Che la situazione fosse degenerata intorno a Largo Argentina era sotto gli occhi di tutti. Persone in evidente stato di ebrezza - le stesse tutte le sere -, il degrado di alcuni vicoli, la sporcizia di questi giacigli. La foto qui di seguito, scattata alcuni giorni fa, è esemplificativa. Mostra cinque persone in preda ai fumi dell'alcol dormire per terra.

E tra questi cinque c'è proprio il clochard che ha perso la vita la scorsa notte. Tutto avveniva sotto gli occhi di tutti, in molti hanno denunciato la situazione, nessuno è intervenuto. Se ne è andata una vita, forse si poteva evitare. Doveroso era almeno a provarci.

