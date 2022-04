Roma, con la Formula E tornano i grandi eventi: in 20mila per le gare dei bolidi elettrici, c'è anche Giovinazzi

Torna a Roma lo spettacolo della Formula E. Siamo alla quarta edizione, nella Capitale, del Gran premio delle monoposto elettrificate che vedrà finalmente tornare sugli spalti il pubblico dopo la fine dello stato di emergenza. Almeno 20mila le persone attese per le due gare, in programma domani e domenica alle ore 15, lungo un circuito che è tra i più veloci e lunghi del campionato e che si snoda tra le vie dell’Eur, con passaggi scenografici vicino al Palazzo dei Congressi ma anche a piazza Guglielmo Marconi e al “Colosseo quadrato”. In pista 22 piloti in rappresentanza di 11 scuderie, tra cui l’italiano Antonio Giovinazzi, terzo pilota Ferrari che fino alla scorsa stagione correva in F1 per i colori dell’Alfa Romeo.



VIABILITÀ «Abbiamo messo a punto un piano di interventi per far confluire il traffico su più itinerari differenti, al fine di minimizzare i problemi di viabilità e quindi ridurre al minimo i disagi per i cittadini», ha detto l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. Da ieri e fino all’11 aprile la zona dell’Eur è infatti già interessata da chiusure al traffico e deviazioni di alcune importanti vie, come la Cristoforo Colombo tra viale Europa e via delle Tre Fontane. Così come fino alle ore 5:30 di lunedì prossimo sarà off-limits il “perimetro verde” all’interno del quale si trova il circuito di gara.



TRASPORTI Già da domenica scorsa sono entrate in vigore importanti modifiche per i trasporti pubblici che riguardano anche autobus e taxi e che continueranno fino al 19 aprile per le attività di smontaggio del circuito. Tra le linee di terra deviate figurano la 31, 780, 788 e la M20. In particolare, il capolinea Agricoltura viene trasferito a pazza don Luigi Sturzo, mentre quello del 788 sarà alla stazione Eur Magliana della metro B.



BIGLIETTI I prezzi dei biglietti oscillano fra i 72 euro per le tribune e i 29 euro della Green Arena, con riduzioni per gli under 16. Per il pubblico sarà possibile accedere all’Allianz E-Village, un’area speciale dedicata alla gastronomia, musica dal vivo e al gaming dove si potranno provare i simulatori, incontrare i piloti e assistere alla cerimonia del podio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Aprile 2022, 07:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA