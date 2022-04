Roma, i bolidi della Formula E domani e domenica sfrecciano all'Eur. C'è anche la Maserati, prima italiana al via

La doppia gara, le grandi case automobilistiche e i bolidi rigorosamente elettrici: a Roma, da domani, sfreccia la Formula E.

Un evento, il primo, che riporta il pubblico in presenza sulle tribune dopo la fine dello stato d'emergenza e accenderà, nella Capitale, uno spettacolo con numeri da capogiro: circa 20mila spettatori sugli spalti e 40milioni in tutto il mondo, 22 piloti in corsa, 11 scuderie e quelle auto elettriche che, da dieci anni, si contendono un titolo che continua a crescere.

La grande novità di oggi è l'annuncio che, a gareggiare per le strade di Roma, ci sarà anche la Maserati: sarà la prima italiana a correre nel Mondiale dei bolidi elettrici.

E così Roma accende i riflettori sull'Eur, dove si svolgerà la prima tappa europea di questa stagione, la quarta in calendario, del Campionato Mondiale Abb Fia Formula E.

MASERATI IN PISTA: UN RITORNO AL FUTURO

L'annuncio è arrivato questa mattina: il marchio del Tridente scenderà in pista con ROKiT Venturi Racing per il suo debutto nella Stagione 9 dell'ABB FIA Formula E World Championship.

Debutterà con la nuova Gen3, la monoposto di Formula E: "Entrare nel circus della Formula E è stata per noi una scelta naturale. Maserati - ha spiegato Davide Grasso, Ceo della Casa del Tridente - nasce più di 100 anni fa sulle piste per cui per noi è un ritorno al futuro e abbiamo scelto la Formula E perché nel dna del brand c'è sempre stata l'innovazione e per noi l'innovazione che l'elettrificazione sta portando nel mondo dell'automotive è stata un po' il faro che ci ha portato a questa scelta”.

UN'ESPERIENZA A 360 GRADI

Gli spettatori, tutti muniti di green pass base, potranno accedere all'Allianz E-Village: l'area che sarà adibita alla gastronomia e al gaming dove sarà possibile anche incontrare i piloti e assistere dalla prima fila alla cerimonia del podio. Non solo, in queste ore si sta ultimando l'allestimento dell'Emotion Club, all'interno del Palazzo dei Congressi: una struttura dedicata agli spettatori top.

La corsa verrà ripresa da telecamere posizionate ovunque, come quelle sospese in aria per 850 metri sui fili che corrono dal Palazzo dei Congressi fin lungo tutto il rettilineo verso il Palazzo della Civiltà italiana.

EUR DA FORMULA E

“Ai piloti internazionali, assicura Manolo Ortis Tallo, responsabile dell'intera organizzazione – piace molto il circuito dell'Eur, per le possibilità che offre, inoltre la scenografia è fantastica ed è un piacere seguire le gare. Abbiamo garage distribuiti in due file, una di fronte all'altra, altrimenti per metterli tutti in un'unica fila avremmo dovuto allestire tutto sulla via Laurentina e non sarebbe stato possibile. L'esperienza della Formula E sta crescendo di anno in anno, siamo seguiti in tutto il mondo”.

BOLIDI E SICUREZZA

“La Formula E – ha commentato Alessandro Onorato, assessore allo sport, eventi e turismo di Roma Capitale – è un'occasione incredibile per Roma. Sia per la valenza economica turistica, con l'arrivo di migliaia di persone a Roma e gli alberghi pieni, sia nella crescita del territorio. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi che inevitabilmente ci sono, tra strade chiuse e deviazioni, ma pensiamo anche ai vantaggi. Oltre al rifacimento dell'asfalto, riusciremo a mettere in sicurezza sei attraversamenti pedonali che saranno illuminati e di ultima generazione”.

Saranno infatti messi in sicurezza gli attraversamenti in via Flaminia 627 e in via cassia all'incrocio con via Giuseppe Silla nel municipio 15, davanti all'istituto comprensivo Carotenuto in via Scartazzini e davanti all'ic Francesco Cilea in via Cilea nel municipio 10, in viale dell'Oceano Atlantico all'incrocio con via Rhodesia e in via Ostiense, all'altezza della fermata Vitinia della Roma-Lido, nel municipio 9.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Aprile 2022, 15:45

