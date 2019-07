I nuovi filobus fanno acqua: piove nei convogli, passeggeri a bordo con gli ombrelli

Tanto per stare più freschi, ogni tanto nei bus dell'Atac accade anche che ci piova dentro. Accade d'inverno, spesso, ma accade anche nel periodo estivo. Perfino quando non piove. Come è possibile? A Roma, ormai, sembra che tutto sia possibile. E così lunedì, giorno dell'inaugurazione del corridoio della mobilità Eur - Laureantina - Tor Pagnotta, in uno dei 45 filobus messi su strada per rendere il servizio di trasporto pubblico più green, cadeva l'acqua.



Questa volta non era pioggia, anzi. Era l'acqua dei condizionatori che, per scarsa manutenzione, trovava la via intasata e si riversava all'interno del filobus. Proprio come se piovesse. Il video a bordo della vettura, ripreso nel giorno dell'inaugurazione delle linee 72,73 e 74, parla chiaro: l'acqua cade dalla sede dei condizionatori. E allora c'è da capire se, sugli autobus dell'Atac, è meglio avere l'aria condizionata godendo di una temperatura accettabile ma rischiando allo stesso tempo di bagnarsi o sudare senza tregua, rischiando di svenire con temperature oltre i 40 gradi nelle ore di punta, però senza tracce di goccioloni. Il problema dell'aria condizionata a bordo dei mezzi di trasporto pubblico romano va avanti da tempo, costringendo passeggeri e autisti a condizioni di lavoro insostenibili.

Tanto che, il 25 giugno scorso, i lavoratori Atac hanno aderito praticamente in massa con l'85% di partecipazione ad uno sciopero indetto dai sindacati Usb e Orsa per la sicurezza sul lavoro: tra i motivi più forti della protesta, c'era proprio il malfunzionamento dell'aria condizionata a bordo delle vetture. In questo caso, anche dove l'aria funziona, non funzionano bene i condizionatori e il disagio è comunque assicurato: ieri pioveva anche aborto del Ma200 della Roma Lido: stesso motivo e mezzo vagone transennato. Anche quei 45 filobus in effetti non sono nuovi: si tratta di una partita di mezzi acquistati nel 2009, rimasti inutilizzati per 8 anni ritrovandosi invischiati nell'inchiesta Mafia Capitale, e rimessi su strada nel 2017 tra i filobus di via Nomentana. E allora, evidentemente, anche loro hanno bisogno di un po' di manutenzione. Intanto i passeggeri, ormai, sono diventati esperti anche dei disagi dei bus tra il caldo e la pioggia: quando piove sanno dove posizionarsi per evitare di prendere uno sgrullone a bordo o nelle fermate della metropolitana che, puntualmente, si allagano dalle scale alla banchina. Oggi dovrebbe piovere, è previsto maltempo: ombrelli a bordo, si parte.



