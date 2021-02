Roma, folla e assembramenti a San Lorenzo: chiusa la piazza della movida

Roma, chiude piazza della movida per ressa. Una grande folla si è radunata nel pomeriggio a Roma nel quartiere di San Lorenzo. La polizia locale ha chiuso temporaneamente piazza dell’Immacolata a causa degli assembramenti per consentire il deflusso delle persone. Lo riferisce Ilmessaggero.it. Secondo quanto si apprende, è stato registrato un maggior afflusso anche in centro.

Il blitz rientra nel piano di controlli rafforzato proprio in vista del primo weekend in zona gialla. Corridoi con delimitazioni a Piazza del Popolo per rendere più fluido il transito delle persone ed evitare stazionamenti, controlli al Pincio anche con pattuglie a cavallo di polizia e carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Febbraio 2021, 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA