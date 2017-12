Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Strade invase dalle foglie, tombini ostruiti. A Roma piove e la città - nemmeno a dirlo - finisce sott'acqua. Anche per la mancata pulizia di tombini e caditoie. In alcuni quartieri è persino difficile vedere dove iniziano e finiscono i marciapiedi, mentre le caditoie sono pressoché sepolte. Tante le segnalazioni arrivate sui social.Cosa succede? Semplice, le strade non vengono pulite come dovrebbero benché dall'Ama mesi fa avevano annunciato: «Il Piano foglie è stato incrementato, ci sono 34 squadre in più per la raccolta e sono state coperte 560 tratte stradali».E allora perché dal centro alla periferia le strade sono diventate un tappeto di foglie?Anni fa il M5S criticava l'amministrazione precedente per il mancato spazzamento delle strade. Eppure nulla, a quanto pare, sembra cambiato.