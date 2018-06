La #Raggi ha fallito e a certificarlo sono i romani in III e VIII Municipio. Dai primi dati il #PD si conferma primo partito contribuendo in maniera determinante alla straordinario risultato dei candidati di centrosinistra Ciaccheri e Caudo. Avanti uniti per il riscatto di #Roma! — Andrea Casu (@andcasu) 10 giugno 2018

«La Raggi ha fallito e a certificarlo sono i romani in III e VIII municipio», ha scritto su twitter il segretario del Pd di Roma Andrea Casu. Su Facebook la consigliera comunale dem Valeria Baglio aggiunge: «Buongiorno Roma! Il risultato delle urne nei due Municipi romani ci dimostra che uniti si riparte. Dati che testimoniano la sonora bocciatura dell'arroganza del M5S e della loro incapacità di tradurre la protesta in capacità di buon governo».

«Grande vittoria del centrosinistra e clamorosa sconfitta del M5S a Roma. In VIII municipio vinciamo al primo turno, in III andiamo in vantaggio al ballottaggio con la destra - twitta invece Luciano Nobili, deputato del Pd - Il Pd Roma è primo partito Dopo due anni di disastri in Campidoglio, l'era Raggi è già finita. Avanti».

Grande vittoria del centrosinistra e clamorosa sconfitta del #M5S a Roma.

In VIII municipio vinciamo al primo turno, in III andiamo in vantaggio al ballottaggio con la destra.

Il @PD_ROMA è primo partito

Dopo due anni di disastri in Campidoglio, l’era #Raggi è già finita.

Avanti. — Luciano Nobili (@lucianonobili) 10 giugno 2018

Dopo averla premiata, la puniscono: dalle urne arrivano brutte notizie per la sindaca di Roma, che ha perso due Municipi da oltre 600mila elettori totali. Sono il III e il VIII, che i pentastellati perdono e il cui cambio della guardia rappresenta la prima sconfitta elettorale dall’epoca della vittoria di Virginia in Campidoglio: dopo il 30% alle politiche a marzo, e il Municipio di Ostia espugnato a novembre, a distanza di qualche mese un brutto colpo per il M5S.Nelè il centrosinistra a vincere, con(sostenuto da Pd, LeU e liste civiche): una vittoria al primo turno con oltre il 54%, Foglio (Forza Italia) al 25 e il pentastellato Lupardini addirittura al 13,1%. Nelinvece per avere un vincitore occorrerà aspettare il ballottaggio: fuori la Capoccioni (M5S, ferma al 19%), la sfida sarà tra(centrosinistra) che ha avuto il 42% e, leghista, votato dal 33%.L’affluenza è stata però parecchio bassa: appena il 27,8%. La sindaca si era tenuta lontana dalla contesa elettorale - forse immaginando e tenendosi distante dal flop - a parte le ultime due settimane, quando sono fioccate le critiche per gli interventi in opere pubbliche e asfalto ‘tappabuche’ proprio nei Munipici in cui bisognava votare.