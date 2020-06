Roma, flash mob degli infermieri domani a piazza del Popolo: «Un giorno ci corteggiano e quello dopo ci disprezzano»

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Giugno 2020, 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

organizzato dalla categoria degli infermieri in 32 diverse piazza italiane, i cosiddetti "eroi del coronavirus", coloro che per mesi hanno ricevuto applausi e omaggi dai balconi italiani e da tutto il popolo che li ha incoronati come i veri "angeli" della pandemia. Una categiria spesso dimenticata in passato che nell'emergenza ha mostrato il ruolo chiave che ricopre nella società e nella sanità del nostro Paese.Sonoche non vedrà coinvolto nessun organo sindacale ma solo rappresentanti degli infermieri.è «l'uscita dal Comparto e la stipula del primo contratto esclusivo per l'infermiere, il quale comprenderà altri fondamentali punti chiave come: superamento del vincolo di esclusività, adeguamento dei salari e delle indennità, riconoscimento delle competenze specialistiche, valorizzazione dei percorsi di studi post laurea intrapresi con conseguente lotta al demansionamento, come avviene già in molti Paesi dell'Europa».è l'«adeguamento delle dotazioni organiche attraverso: ccorrimento delle graduatorie in essere, abbattimento del precariato e agevolazione delle mobilità.infine è «l'equiparazione dei diritti dell'Infermiere dipendente di Pubblica Azienda con l'infermiere dipendente da ente privato».«Questa é la punta dell'iceberg, il primo passo per raggiungere i nostri diritti - dichiarano gli organizzatori del flash mob - Come dichiarato in precedenza l'uscita dal comparto é fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi, ci batteremo affinché ciò avvenga.Crediamo che questo sia il giusto premio, non per l'emergenza coronavirus, ma per la professionalità che mettiamo in campo ogni giorno».- proseguono in una nota - Noi ci siamo sempre stati. Ora però siamo snervati dai riconoscimenti di circostanza, dalle parole antomimiche che un giorno ci corteggiano e quello dopo ci disprezzano. Adesso vogliamo coerenza dalle Istituzioni. Adesso vogliamo che si tramutino in concretezza. Per noi e per tutti i cittadini che usufruiscono del Sistema Sanitario Nazionale».