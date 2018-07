Roma, flash mob in piazza di Fratelli d'Italia per dire basta alle buche

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Cittadini con lo spray. Raggi, perché le buche non le tappi mai?”. Oggi pomeriggio abbiamo manifestato in piazza del Campidoglio per denunciare la grave situazione in cui versano le strade capitoline, tra cantieri che non partono, bandi di gara bloccati e non aggiudicati, e fondi non spesi come nel caso della mancata riqualificazione di piazza Venezia. Abbiamo già presentato un esposto alla Procura per quanto riguarda il Municipio di Ostia, e se la situazione non vedrà risposte proseguiremo in ogni Municipio con un’opera di dossieraggio per denunciare la situazione di grave pericolo per i cittadini. Oggi abbiamo appreso che Raggi si preoccupa di mettere vitigni in alcune zone della città, ora nonostante tutta l’attenzione che abbiamo sul tema del decoro pensiamo che il sindaco debba prima di tutto dare risposta sulle emergenze come la manutenzione stradale. Siamo di fronte ad una condizione di assoluto degrado, in particolare sulla manutenzione urbana. Ieri abbiamo assistito alla contestuale apertura di circa 10 cantieri in 2 quartieri, da via Damiano Chiesa alla Galleria Giovanni XXIII passando per via Trionfale: tutte arterie fondamentali chiuse in contemporanea paralizzando il quadrante. L’inadeguatezza dei 5 Stelle emerge, ancora una volta, in tutta la sua evidenza. Una giunta immobile che delibera nessun provvedimento concreto per la Capitale mentre Roma crolla”.E’ quanto dichiarano in una nota gli esponenti di Fdi, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Lavinia Mennuni consigliere capitolino e Fabrizio Ghera capigruppo alla Regione Lazio.