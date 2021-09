Sciopero Alitalia, caos in autostrada: i manifestanti bloccano la Roma-Fiumicino

Caos in autostrada per via dello sciopero e della manifestazione di protesta dei lavoratori di Alitalia. Una parte dei manifestanti, dopo essere passati davanti ai terminal dell'aeroporto di Fiumicino, si sono diretti verso l'autostrada Roma-Fiumicino e hanno ostacolato la circolazione in direzione dello scalo romano: la Polizia, che li sta presidiando a vista, sta ora tentando di deviare il corteo, composto da diverse centinai di persone.

Terminati all'aeroporto di Fiumicino gli interventi dei sindacalisti e dei lavoratori tramite gli altoparlanti, i manifestanti, circa 500, con bandiere delle organizzazioni sindacali e striscioni di protesta, avevano iniziato a sfilare in corteo lungo l'anello viario che collega i terminal passeggeri, al grido di protesta: «Noi siamo tutti Alitalia». A chiudere la testa e la coda del corteo numerosi mezzi della polizia.

La circolazione autostradale sulla Roma-Fiumicino, sul tratto finale che collega con l'aeroporto di Fiumicino, al momento risulta totalmente bloccata a causa della presenza di centinaia di manifestanti che occupano la carreggiata. Alcune persone, probabilmente passeggeri che rischiano di perdere i voli, stanno ora scendendo dalle auto ferme, per cercare di raggiungere a piedi l'aeroporto. Sui lavoratori non ci sono state cariche, riferiscono fonti della Questura, contrariamente a quanto diffuso da alcuni organi di stampa. Secondo quanto si è appreso, ci sono stati attimi di tensione quando i manifestanti, circa duemila, hanno forzato il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere l'autostrada.

I sindacati: «Continuiamo a lottare, non ci fermeremo»

«Nel tardo pomeriggio di ieri il Governo, con la complicità di alcuni noti partiti politici come Italia Viva e Lega - sostiene Antonio Amoroso, della segreteria nazionale dell'Unione Sindacale di base - ha rinviato al 5 ottobre la votazione delle mozioni presentate contro il progetto ITA e contro lo scelte palesemente contrarie ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali portati avanti da Altavilla». «Perché non devono essere sempre le lavoratrici ed i lavoratori a pagare per la crisi del trasporto aereo - sostengono a loro volta a Fiumicino gli esponenti sindacali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Ugl - e per le numerose scelte imprenditoriali sbagliate. Continueremo a lottare e non ci fermeremo, fino a quando non avremo raggiunto il rispetto delle istanze delle lavoratrici e dei lavoratori».

