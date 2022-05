Roma-Fiumicino, travolto dal treno: traffico sospeso in prossimità di Magliana

Incidente sulla linea Roma - Fiumicino. Il traffico ferroviario è sospeso dalle 18 circa in prossimità di Magliana per l'investimento di una persona. Secondo le primissime informazioni la persona investita dal treno regionale 20513 in direzione aeroporto sarebbe un uomo. Non si esclude che possa essersi gettato volontariamente sui binari all'arrivo del convoglio. Sul posto sono intervenute le autorità competenti per svolgere gli accertamenti. Il canale infomobilità di Rete ferroviaria italiana informa che è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria con cancellazioni e limitazioni di percorso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Maggio 2022, 19:08

