Schianto sulla Roma-Fiumicino, un ferito grave: traffico in tilt Elisoccorso sul posto

Sta tornando progressivamente verso la normalità il traffico sull'autostrada Roma Fiumicino, dopo che è stata riaperto da poco il tratto dell'A91 in direzione Roma. Il traffico era andato in tilt, come comunicato da Anas, a causa di un incidente. Nello schianto una persona è rimasta gravemente ferita e si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso».

Si tratta di un tamponamento accaduto nel tardo pomeriggio all'altezza del chilometro 15,100, tra l'allacciamento con l'A12 Roma-Civitavecchia e l'aeroporto Leonardo Da Vinci, in direzione Roma. Per consentire l'intervento dell'eliambulanza il tratto di A91 dove è avvenuto l'incidente è stato provvisoriamente chiuso al traffico. Sono intervenuti sul posto 118, polizia stradale e personale Anas.

Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..