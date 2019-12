Cosa fare a Roma nel fine settimana: tutti gli eventi di sabato 14 e domenica 15 dicembre

Venerdì 13 Dicembre 2019, 11:14

Terzo fine settimana di dicembre a Roma, ecco alcuni dei principali eventi che si terrano nelTra gli eventi di questo fine settimana, il Natale è il tema principale.ci sono il mercatino giapponese e quello vintage, a Porta di Roma arriva l'iconico Christmas Truck Coca-Cola ed il Banco Alimentare, a Montorio Romano invece si respira la magica atmosfera nel borgo. Per chi vuole ballare c'è Ballando on the road all'Auditorium, mentre la musica dei Modà arriva al Palazzo dello Sport. Ed ancora Natale con il festival del panettone, mentre a Guidonia Montecelio il capolavoro di Pirandello, Uno nessuno centomila, interpretato da Enrico Lo VersoAl PratiBus District una proposta di Natale alternativa, tra mercatino giapponese e vintage market. E' giunta alla quarta edizione The Christmas city che propone circa 200 espositori provenienti da tutta Italia, all'interno di una location, il PratiBus District, che mette a disposizione un ampio spazio di 5000 mq, nel cuore di Prati. Sabato e domenica dunque, alla ricerca di prodotti diversi dal consueto, ma non solo shopping, perché l'evento propone anche un ricco programma di intrattenimento, con spettacoli e laboratori creativi per adulti e bambini. E non manca, ovviamente, un'area dedicata al cibo ed inoltre la manifestazione è pet friendly. L'ingresso costa 4 euro, è gratuito per i bambini fino a 14 anni e per le persone con disabilità, ma per tutte le altre informazioni cliccare qui Un natale rosso come il colore del camion della popolare bevanda. Sabato 14, infatti, il Truck Coca-Cola arriva al centro commerciale Porta di Roma dove animerà il villaggio natalizio, e contribuirà ad uno scopo benefico, il sostegno al Banco Alimentare, la onlus attiva da 30 anni, che recupera le eccedenze alimentari e le distribuisce ai meno abbienti in tutta Italia. All'interno del Christmas Village a Porta di Roma, dove per l'occasione ci saranno molte iniziative legate al Natale, i visitatori potranno partecipare al progetto “Condividi la magia del Natale”, acquistando i gadgeti del celebre brand, il cui ricavato sarà interamente devoluto a Banco Alimentare. Questo il sito per conoscere nel dettaglio l'iniziativa.Il Testa o croce tour dei Modà arriva a Roma, dove sono ancora disponibili i biglietti per il live di sabato 14 dicembre. Nella scaletta della band guidata da Kekko Silvestre, i grandi successi e alcuni brani tratti dall’ultimo album “Testa o Croce”, pubblicato lo scorso ottobre. Per i dettagli su orari e posti disponibili al Palazzo dello Sport all'Eur, si può consultare la pagina facebook dei Modà Domenica 15, il Natale arriva in anticipo nel borgo di Montorio Sabina, dove la manifestazione festeggia il suo quarto anno di vita. Una giornata da trascorrere poco distante da Roma, in cui immergersi nell'atmosfera natalizia di questo paese, arricchito dall'immancabile Villaggio di Babbo Natale, con spettacoli e laboratori per i più piccoli, circa 50 espositori che animano il mercatino con prodotti tipici e artigianali e con il sottofondo di melodie natalizie. L'appuntamento a Montorio Romano è per domenica 15 dicembre in piazza Risorgimento. Per saperne di più questa è la pagina Facebook Per chiunque avesse desiderio di ballare ed esibirsi, il 14 e 15 dicembre all'Auditorium Parco della Musica si conclude “Ballando on the road”, la tappa conclusiva dello show condotto da Milly Carlucci, alla ricerca di nuovi talenti. Per i partecipanti ai casting della tappa finale, in palio la possibilità di arrivare ai quattro appuntamenti in onda su Rai1, dove a giudicare sarà la giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Otto di loro parteciperanno al torneo “Ballando con te” in diretta il sabato sera nello show dedicato alla danza più amato della tv. Gli incontri all'Auditorium inizieranno alle 13 di sabato e domenica, per iscriversi e mettersi alla prova cliccare sul sito ufficiale dell'evento Il dolce natalizio per eccellenza è il protagonista della giornata organizzata al Boscolo Circo Massimo di Roma,domenica 15 dicembre, dalle 11,30 alle 19,30. Ci sarà la possibilità di assaggiare tanti panettoni artigianali, creati dai maestri pasticceri, con una degustazione speciale, al buio. Un modo nuovo e divertente per assaporare le differenze tra un vero panettone artigianale e uno industriale. E poi tante altre eccellenze della gastronomia tipica delle feste natalizie, con vini dolci e liquori annessi. Panettone Maximo, questo il nome della manifestazione per la prima volta a Roma, che propone anche un programma giornaliero ricco di appuntamenti. E per i bimbi non mancherà la foto ricordo con Babbo Natale. Per saperne di più, ecco la pagina Facebook Uno dei capolavori di Luigi Pirandello, “Uno nessuno Centomila”, interpretato dall'attore siciliano Enrico Lo Verso, di scena a Guidonia Montecelio. L'adattamento del testo, vede sul palcoscenico del Teatro Imperiale, il monologo dell'attore che interpreta Vitangelo Moscarda, l'uomo senza tempo, nato dalla penna di Pirandello. Lo spettacolo andrà in scena sabato 14 e domenica 15 presso il teatro in piazza G. Matteotti a Guidonia. Per informazioni e prenotazioni, potete consultare il l ink all'evento