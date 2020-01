Il figlio di diciotto anni muore per un incidente in moto: il papà si uccide per il dolore

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 14:32

Il. Poi la scomparsa. Infinedi Fidene, legandosi a una corda sul terrazzo condominiale di un palazzo dove abitava, a via delle Vigne Nuove. A riportare la notizia è il. «Non ce la faccio più a sopravvivere alla morte di mio figlio», si legge in una frase lasciata impressa nella lettera che ha lasciato.A denunciare la scomparsa era stata la sorella il 5 gennaio. Il corpo è stato scoperto dagli agenti del commissariato Fidene Serpentara nel giorno dell'Epifania. Sul posto è accorsa un'ambulanza ma il medico di bordo non ha potuto far altro che constatare che non c'era più nulla da fare. Il figlio era morto un anno fa in seguito a un incidente con la moto, colpito in pieno da un'auto. Il giovane si stava diplomando Troppo forte il dolore, da quel giorno l'uomo, 53 anni, non si è più ripreso.