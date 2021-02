Roma, fiamme in un appartamento: donna ricoverata in ospedale

Incendio nella tarda serata in ieri in un appartamento in via di Donna Olimpia, in zona Gianicolense a Roma. Sul posto i vigili del fuoco. A quanto riferito dai pompieri, il rogo ha interessato diverse stanze dell'abitazione e sono stati portati in salvo otto occupanti degli appartamenti del piano superiore.

A causa del fumo un'anziana è stata portata in ospedale per una intossicazione. L'appartamento è stato dichiarato totalmente inagibile.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, con una autoscala e un carro autoprotettori, hanno domato il rogo che ha coinvolto diverse stanze dell'abitazione, dichiarata completamente inagibile insieme a una camera dell'appartamento sovrastante, portando in salvo anche gli otto inquilini dei piani superiori.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Febbraio 2021, 09:28

