​Il Vero Alfredo di Roma si prepara per la festa "Fettuccine’s Night" del 7 febbraio

Una notte tra musica e gusto. Una notte per celebrare una storia d’amore lunga 112 anni e un piatto simbolo della cucina italiana, le fettuccine al doppio burro. Venerdì 7 febbraio alle 20:30 il Vero Alfredo di Roma, presso il suo storico locale in Piazza Augusto Imperatore 30, celebrerà il National Fettucine Alfredo Day, (ribattezzato per l’occasione Fettuccine’s Night).



Una giornata istituita negli Stati Uniti, tra i primi ad essersi innamorati delle bionde. Tutto risale ai primi decenni del secolo scorso, quando Mary Pickford e suo marito Douglas Fairbanks, stelle del cinema muto, conobbero Alfredo Di Lelio, padre della famose fettuccine. Le due star holliwoodiane esportarono il piatto ad Hollywood e lo resero famoso in tutto il mondo. Un successo che non conosce epoca.



Venerdì sera Ines Di Lelio, padrona di casa e nipote di Alfredo, insieme a sua figlia Chiara accoglieranno i loro ospiti: personalità del mondo dello spettacolo e dello sport. Durante la serata ci saranno diverse esibizioni di artisti, tra cui Rocco Roca Rey, e verrà presentato il nuovo disco “Amami Alfredo” del maestro Giandomenico Anellino, che insieme alle voce di Assia Cuomo accompagnerà l’evento. Una festa, come da tradizione, rigorosamente esclusiva e su invito. Venerdì 31 Gennaio 2020, 16:44

