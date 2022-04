Cinecittà, dopo due anni torna "Spring Attitude", festival internazionale di musica e cultura contemporanea

Un eclettico medley di sonorità elettroniche e pop contemporaneo alternativo tra live e dj set, ma anche installazioni digitali, workshop e incontri con gli artisti, per “riavviare il futuro” esplorando forme d’arte all’avanguardia, con un’attenzione all’inclusività. È l’anima di Spring Attitude, il festival internazionale di musica e cultura contemporanea a Roma che, dopo due anni di stop per la pandemia, dà appuntamento per l’11esima edizione dal titolo “Restart the future” il 16 e il 17 settembre negli Studi cinematografici di Cinecittà.

Tra i primi nomi annunciati della line up 2022, ecco: i 72-Hour Post Fight con il loro iperbolico crossover e il dance floor tra femminismo e attivismo LGBT dell’americana The Blessed Madonna; Cosmo, con la sua malinconica ma anche gioiosa fusione tra canzone d’autore e clubbing; Ditonellapiaga, fresca della sua ultima uscita discografica Camouflage, un tripudio di stile ed eclettismo sonoro pop dell’artista che si è esibita sul palco di Sanremo con “Chimica” insieme a Rettore; Fulminacci, volto del cantautorato indie.

E ancora: Iosonouncane, con i suoi arditi flussi sperimentali; i Nu Genea, conosciuti per il loro inconfondibile groove funky-dance e presenti con il format Nu Genea invite insieme ai Kokoroko; il duo israeliano dell’elettronica indie Red Axes, ma anche la prima dj donna palestinese Sama’ Abdulhadi, oltre alla nu-disco del norvegese Todd Terje. A precedere la due giorni di Spring Attitude (prevendite in formula full pass a 50 euro e aggiornamenti su www.springattitude.it) sarà l’islandese Ólafur Arnalds, che il 10 settembre si esibirà in Some Kind of Peace - Live 2022 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, evento realizzato con Romaeuropa Festival.

