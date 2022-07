Roma, al via il Festival del Cinema del Secondo Municipio: il programma a Forte Antenne

di Enrico Sarzanini

Parte questa sera a Forte Antenne la prima edizione del Festival del Cinema del II Municipio. Tre le madrine dell'iniziativa, la Direttrice Artistica Isabella Weiss, italoamericana residente in California che ha concepito il festival, assieme a Marta Fantini (presidente dell'associazione che gestisce il Forte Antenne) e la Presidente del II Municipio Francesca Del Bello, che ha riconsegnato lo spazio alla cittadinanza grazie alla sua azione politica.



Sarà il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a tagliare il nastro della kermesse in questa prima serata dedicata all' “Amore Libero” e con tanti ospiti d'eccezione: la Senatrice Monica Cirinnà, rappresentante del mondo delle istituzioni ma anche simbolo della lotta per i diritti civili degli ultimi anni, assieme a lei l’attivista LGBT e Presidente Arcigay Napoli Daniela Falanga, da Amsterdam il duo di musica da camera Phoenix Ensamble e l’attrice e regista Elisabetta Pellini. Special Guests della serata saranno Ricky Tognazzi e Simona Izzo, che incarnano la storia del cinema italiano. Domani 14 luglio il tema sarà quello del “Mondo multietnico” con Marco Manetti dei Manetti Bros insieme alla moglie, l'attrice Juliet Esey Joseph, il David di Donatello alla sceneggiatura Nicola Guaglianone (Lo chiamavano Jeeg Robot, Freaks Out), l’autore di famosi best sellers diventati poi cult movies (Tre metri sopra il cielo, Ho voglia di te) Federico Moccia, l’attivista e regista Amin Nour e il rapper-attivista Luca Neves insieme all’ideatore e coordinatore di MigrArti, Paolo Masini. Si parlerà anche di Addio al Nubilato il film con la bellissima Laura Chiatti insieme al regista Francesco Apolloni.

Venerdì 15 luglio serata a tema eco-green “Un grande cuore verde” con l'impegno di attori ed attrici che saranno premiati dall'assessore al Verde di Roma Capitale Sabrina Alfonsi e la giovane imprenditrice romana Veronica De Angelis che ha investito sulla sosteniblita’ creando il progetto Yourban2030. Chiusura sabato 16 luglio con la presenza del grande Maurizio Battista e il racconto tramite ospiti e critici cinematografici della "Mano di Dio" di Sorrentino con la splendida Luisa Ranieri. Inoltre, saranno ospiti dell’ultima serata, dedicata a “Storie di donne”, l’attrice e regista Chiara Sani, al suo primo lungometraggio “Vecchie canaglie” con protagonista Lino Banfi, la regista Eleonora Ivone, in finale con lo struggente corto “Apri le labbra” e al suo esordio con il lungometraggio “Ostaggi”, con Gianmarco Tognazzi, Vanessa Incontrada e Francesco Pannofino.



Dopo i panel con gli ospiti ogni sera saranno proiettati i cortometraggi in concorso e fuori concorso e i vincitori di ognuna delle quattro categorie saranno premiati dalla giuria composta dal Direttore del Secondo Municipio Marco Simoncini, dal critico cinematografico prof. Eusebio Ciccotti, dall’attrice e regista Chiara Sani, del giornalista Enrico Sarzanini e dal regista Brando Bartoleschi.

