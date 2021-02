Festino in casa a Roma con 15 studenti fuorisede: la polizia interviene e li multa tutti

Un festino tra studenti fuorisede, in tempi di pandemia di Covid. Quindici ragazzi tra i 20 e i 21 anni, provenienti da varie province italiane e che studiano tutti a Roma, sono stati beccati e sanzionati dopo che la polizia ha scoperto che avevano dato una festa in un appartamento di via Panaro, nel quartiere Trieste della Capitale.

È accaduto ieri notte. Sul posto gli agenti del Distretto Salario. In corso verifiche del commissariato Vescovio, competente per territorio, che procederà con le sanzioni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Febbraio 2021, 12:07

