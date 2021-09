Roma: festa abusiva nel parco della Cerveletta per tutta la notte, cittadini esasperati. 13 i denunciati

I cittadini del quartiere Colli Aniene e zone limitrofe hanno chiamato le forze dell'ordine esasperati. «C'è una festa con musica ad alto volume nel parco della Cervelletta», questa la telefonata giunta al numero per le emergenze questa mattina.

Leggi anche > Ospedale Sant'Eugenio di Roma: stato di allerta per un positivo tra i pazienti

I cittadini della zona, esasperati per la musica alta già presente dalla notte, hanno avvertito le forze dell'ordine e i carabinieri hanno denunciato 13 persone. Tutte persone con età compresa tra i 25 e i 34 anni. I partecipanti alla festa abusiva andata in scena per tutta la notte nel parco della Cervelletta.

I ragazzi, originari di Roma, Perugia, L'Aquila, Pescara e Catania, si stavano intrattenendo all'interno del parco, con musica ad alto volume. La loro presenza è stata segnalata anche su un gruppo Facebook di quartiere per capire meglio da dove venisse la musica prima di chiamare i carabinieri.

I militari hanno interrotto la festa abusiva e hanno identificato tutti i presenti denunciandoli per invasione di terreni pubblici. L’organizzatore, a cui i militari hanno sequestrato l’attrezzatura elettronica, è stato anche denunciato per aver aperto luoghi di pubblico spettacolo o ritrovo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Settembre 2021, 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA