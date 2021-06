Roma, fermato il pirata che ha investito un 69enne e ucciso il cane prima di scappare

Roma, fermato dopo 24 ore il pirata della strada che ieri mattina, a Montesacro, ha investito un 69enne a passeggio col cane, prima di fuggire senza prestare soccorso. L'uomo investito è stato soccorso e salvato da tre controllori Atac, per il cane non c'è stato nulla da fare.

Leggi anche > Roma, 69enne investito da un furgone pirata: soccorso e salvato da tre controllori Atac. Morto il cane

Il pirata della strada, individuato e fermato da una pattuglia dei vigili urbani, è un 42enne italiano. Sono state le indagini condotte dagli agenti del III Gruppo Nomentano, dirette da Maurizio Sozi, a permettere di individuare il mezzo che ieri mattina, dopo aver investito un uomo di 69 anni, si è allontanato senza prestare soccorso. Gli agenti hanno lavorato fino a tarda notte per visionare le immagini, acquisite nell'area dell'incidente e lungo le varie strade che circondano la zona e che potevano essere state percorse dal mezzo.

Leggi anche > Roma choc, 41enne ucciso a coltellate sulle scale della metro a San Giovanni. È caccia al killer

Dalle immagini e da altri elementi raccolti è stato possibile restringere le ricerche, senza poter risalire però alla targa del veicolo. È stato grazie alle approfondite attività investigative dei caschi bianchi che si è potuto arrivare al riconoscimento dell'autocarro. Avviate subito le indagini , con mirate verifiche nel quartiere Nomentano, questa mattina, in una zona non distante dal luogo dell'incidente, una delle pattuglie in servizio di controllo, ha avvistato un furgone Volkswagen Crafter, in sosta, che riportava danni compatibili con l'investimento di ieri.

Il 42enne è stato accompagnato presso uffici del III Gruppo Nomentano della polizia locale dove sono in corso ulteriori accertamenti. Il mezzo e stato posto sotto sequestro e la patente ritirata. Il responsabile è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA