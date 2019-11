Roma, fermato con l'hashish e 250 euro in contanti, il giudice lo assolve: «Sono ricco non ho bisogno di spacciare»

Un uomo di 69 anni è stato fermato nel centro di Roma con 22 grammi di hashish e 250 euro in contanti in tasca, ma il giudice ha deciso di assolverlo: non è uno spacciatore ma solo un ricco con il vizio della droga.



A far insospettire i carabinieri il fatto che l'uomo si recasse spesso nel quartiere sempre ben vestito e che si aggirasse con circospezione.



Dal successivo controllo nel suo appartamento, sono venuti fuori venti grammi di hashish oltre a due spinelli sul comodino in camera da letto. L'uomo al giudice è ha dichiarato: « Sono ricco, non ho bisogno di spacciare » . A seguire i legali dell'uomo hanno mostrato il suo estratto conto: 790mila euro. Per non parlare delle sue proprietà: cinque appartamenti tra Prati e Trastevere e un attico in una palazzina signorile di via di San Francesco a Ripa, vicino Trastevere. Domenica 3 Novembre 2019, 14:07

