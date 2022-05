Roma, fermato l'automobilista che ha danneggiato la scalinata della Trinità dei Monti con la Maserati: era a Malpensa

L'automobilista che ha danneggiato la scalinata della Trinità dei Monti a Roma con una Maserati è stato fermato all'aeroporto della Malpensa. Nella serata di ieri, 12 maggio, una pattuglia della polizia di frontiera di Malpensa ha fermato una persona che, durante il colloquio con gli agenti, ha fornito alcune informazioni che ne hanno sollecitato la curiosità investigativa.

La persona, trentasettenne cittadino straniero, non risultava essere arrivato in aeroporto con alcun volo, né tantomeno essere in procinto di partire. Sul perché fosse in aerostazione riferiva agli agenti di trovarsi lì in quanto aveva appena riconsegnato un’autovettura noleggiata alcuni giorni prima presso la filiale di una società di autonoleggio situata a Malpensa.

A dimostrazione di quanto asserito, la persona ha esibito la copia del contratto di noleggio, da cui emergeva che nei giorni precedenti aveva noleggiato un’autovettura marca Maserati.

Colpiti dall’inusuale informazione, non essendo propriamente comune il noleggio di autovetture di lusso e, soprattutto, in considerazione del fatto che diverse testate giornalistiche avevano riportato la notizia che una persona nei giorni precedenti aveva danneggiato la scalinata della Trinità dei Monti a Roma, dandosi successivamente alla fuga, gli agenti si sono interessati ancora più approfonditamente.

Hanno chiesto così al cittadino straniero, che con il trascorrere dei minuti diventava sempre più insofferente e nervoso per il controllo, di seguirlo presso gli uffici della Polizia di Stato. Durante i successivi accertamenti la persona controllata ha mostrato della corrispondenza da cui si evinceva che già la Polizia Locale di Roma, intervenuta il giorno prima sul luogo del reato, si era messa sulle tracce dell’autore del danneggiamento.

Gli operatori della Polaria si sono messi in contatto, quindi, con la Polizia Locale di Roma, trovando conferma che l’autovettura con cui era stato compiuto l’insano gesto era una Maserati, targa e modello corrispondenti con quella restituita dalla persona controllata.

A quel punto gli agenti hanno controllato il veicolo, parcheggiato nel garage della società di autonoleggio, trovando ulteriore riprova che quella fosse l’auto utilizzata per il danneggiamento della celebre scalinata, in quanto la carrozzeria riportava evidenti segni di danneggiamento.

La persona fermata, a quel punto, ha confermato di essere colui che, nella notte dell’11 maggio, alla guida dei una Maserati Levante, dopo aver percorso la via Sistina, era sceso lungo la scalinata di Trinità dei Monti, danneggiandone i gradini.

Il fermato è stato quindi identificato, procedendo anche ai rilievi fotodattiloscopici e, di concerto con la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, deferita all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti dalle recentissime norme per la tutela del patrimonio culturale.

