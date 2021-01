Roma, cerca di fermare i ladri: trascinato da un auto per diversi metri

Ha visto un uomo che stava rubando una cassetta degli attrezzi dal suo furgone. Così ha cercato di fermarlo, ma il ladro è salito in auto dove lo aspettavano due complici e sono partiti trascinando il ragazzo per qualche metro.

È successo ieri sera in largo Carlo Guzzi, in zona Torre Spaccata, alla periferia di Roma. Fortunatamente il 30enne non ha riportato conseguenze. Sull'episodio indaga la polizia.

Domenica 10 Gennaio 2021

