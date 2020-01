Roma, chiudono due librerie Feltrinelli: addio all'International

Una libreria che chiude è sempre una notizia triste. E ll 2020 si apre con una di queste. A Roma da domani - martedì 7 gennaio - chiudono la Feltrinelli International, di via Vittorio Emanuele Orlando, e la Feltrinelli di via Giovanni Pierluigi da Palestrina, all’angolo con Piazza Cavour.



Questa volta la colpa non è da attribuire al caro affitti, ma a una decisione del Gruppo Feltrinelli, in affanno nella Capitale - riferisce l'Agenzia Dire - per quanto riguarda i costi di gestione delle librerie anche dopo l’acquisizione, nel 2016, di sei punti vendita del gruppo Arion.



Per quanto riguarda la Feltrinelli International, una parte dei libri saranno "salvati" e trasferiti nella sede attigua, sempre in via Vittorio Emanuele Orlando. Lunedì 6 Gennaio 2020, 18:07

