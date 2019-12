Federica si sente male in classe durante la lezione e muore a soli 17 anni, si indaga per omicidio colposo

Martedì 17 Dicembre 2019, 12:25

in classe.aveva unche le era stato impiantato con un intervento vicino al cuore per mantenerne monitorati i battiti e rilevare eventuali aritmie. Un intervento fatto per tenere sotto controllo la patologia cardiaca di cui soffriva, ma che non è bastato però a salvarle la vita.si è sentita male mentre era in casse con i suoi compagni, sono stati chiamati subito i soccorsi, ma poco dopo la corsa in ospedale la giovane è morta. Sul caso però è stato aperto un fascicolo, si indaga per omicidio colposo, la procura vuole infatti sapere se nel dispositivo c'erano dei malfunzionamenti, o se è stato messo in modo sbagliato, oppure se il cuore della 17enne si sarebbe comunque fermato.La ragazza era una giovane sportiva e dinamica, amava fare karate, e da quando si era operata si sentiva più sicura, perché sapeva che il suo cuore sarebbe stato più sotto controllo. Purtroppo le cose sono andate diversamente.