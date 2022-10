A “RomaFashion White” l’Alta Moda Sposa sfila in Chiesa

Grand Soirée a Roma per festeggiare la quindicesima edizione di “RomaFashion White”, l’evento ideato dal fashion producer Antonio Falanga, prodotto da Spazio Margutta organizzato da Grazia Marino, anche quest’anno è andato in scena per presentare le principali realtà sartoriali dell’Alta Moda Sposa/Sposo, nella Chiesa Episcopale di San Paolo Entro le Mura, un complesso architettonico in stile neoromanico-neogotico, dichiarato monumento nazionale dal Governo Italiano.

In passerella le creazioni sartoriali delle Gemelle Donato presenti con una collezione dedicata al mare di Lampedusa, tessuti preziosi, sobri, ricchi, regali, luminosi, che svelano la prestigiosa qualità del Made in Italy, rendono ogni sposa unica e speciale nel giorno del fatidico “Si”; a seguire la giovane fashion designer Giorgia Cicatello, Couture d’Avanguardia Sociale, che sceglie la passerella di RomaFashion White per presentare “Core”, le regole della couture incontrano la fluidità contemporanea, il monocromo degli outfit è uno strumento per guardare più a fondo; di particolare rilevanza il momento dedicato alle proposte “uomo” un richiamo e un inno alla raffinatezza, allo charme e all’eleganza del “Gentiluomo Moderno” tagli puliti, modelli ispirati al brillante ed inimitabile stile italiano, unito alla raffinatezza dei tessuti; magico il momento dedicato alla gioielleria di lusso, con le preziose creazioni di Zahir Gioielli, lo storico marchio si concentra sull’utilizzo di materiali pregiati come l’oro 18kt, i diamanti, le pietre di colore, le perle e il platino; dopo il debutto a Pitti uomo, una nuova kermesse importante per Esercito Sportwear, il giovane brand – nato nel 2018 su licenza della Società Difesa Servizi SpA alla società Officina Italiana porta sulla passerella di RomaFashion White un abito da “Sposa” realizzato dal riciclo di un paracadute dismesso dall’esercito italiano; gran finale con l’alta moda sposa e la couture di Vittoria Roma, la sua donna F/W veste con tessuti morbidi, cadenti, avvolgenti, ispirati al realismo pittorico dell’illustratore statunitense Edward Hopper.

Nel corso dell’evento “RomaFashion White” di particolare prestigio il momento dedicato al conferimento del "Premio RomaFashion” Premio alla Carriera e alle Professioni Moda. L’iniziativa ideata nel 2002 dal Antonio Falanga mira a rendere omaggio alle carriere e all'impegno dei principali protagonisti del sistema moda italiano: giornalisti, stylist, fotografi, uffici stampa, istituti e accademie di moda, fashion testimonial, ecc … che promuovono e operano con competenza, nei diversi ambiti professionali del settore moda.

I professionisti della Moda premiati nell’Edizione 2022 sono: per la “Sezione Televisione” la giornalista del TG2 Costume & Società Maria Teresa Fabbris; per la “Sezione Editoria” la Direttrice dei Settimanali: Ora – Voi e Lei Style Lorella Ridenti; per la “Sezione Comunicazione e Press Office” Ilaria De Grenet; per la “Sezione Accademie Moda” Il Presidente dell’Accademia Costume & Moda Lupo Lanzara e per la “Sezione Fashion Testimonial” l’attore Graziano Scarabicchi.

Partner della manifestazione: Kevin Murphy e Raffaele Squillace che hanno curato rispettivamente l’hair style e il make up delle modelle, Fleur d’Oranger Wedding Shoes e Fedi Nuziali by Gaia Caramazza.