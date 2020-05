Roma, la Fase 2 è un libera tutti: "escono cani e porci"

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 13:34

Liberi tutti. Ma proprio tutti. Con l'avvio della Fase 2 a Roma sembra proprio che sia scattato la libera uscita per tutti, e, guardando questa foto, si può dire che stiano uscendo "cani e porci".La foto che vedete è stata ripresa in una delle vie più commerciali di Roma, Via Cola di Rienzo, dove una signora, evidentemente intenta a fare shopping dopo giorni e giorni di Lockdown, ha portato con sé il suo animale da compagnia. Esattamente come molti di voi amano uscire con il proprio yorkshire, cocker o golden retriever.Viene da chiedersi, mentre un sorriso fa capolino sul nostro viso guardano questa foto, se la signora si sia potuta avvalere del suo particolare animale domestico anche per uscire durante la quarantena, esattamente come hanno fatto i padroni dei cani. E sulla autocertificazione, cosa avrà scritto la signora? E la polizia municipale che magari l'avrà controllata, si sarà limitata a verificare che fosse nei pressi del suo domicilio o si sarà anche interrogata sulla provienienza e sulla proprietà del particolare animale?Intanto, anche la signora e il suo animale da passeggio, si godono la ritrovata libertà.