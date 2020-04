Roma, fase 2: sui bus vietato sedersi e sui taxi al massimo in due

Vietato viaggiare seduti. I sedili degli autobus nella fase 2 saranno off-limits. Roma e l'Atac si preparano alla fase due dell'emergenza coronavirus, che rivoluzionerà inevitabilmente la fruizione del trasporto pubblico da parte degli utenti.



Diverse ipotesi sono allo studio, ma c'è già una importante novità: non sarà possibile occupare tutti i sedili degli autobus, su alcuni infatti comparirà un cartello vietato sedersi per garantire il distanziamento sociale. Un'ipotesi ancora al vaglio, dal momento che per garantire in modo totale le distanze di sicurezza i posti disponibili su ogni bus si ridurrebbero appena a sette. Molto probabilmente, in questi giorni saranno studiate ulteriori combinazioni per garantire misure di sicurezza e limitare il più possibile il rischio di contagio: va ricordato che, dal 4 maggio, ogni autobus potrà contenere al massimo 20 passeggeri, tutti seduti (il limite diventa di 25 per i convogli della metro e 50 per il tram della linea 8).



Già previste alcune simulazioni per capire cosa accadrà dopo il 4 maggio. Una cosa è certa: andrà incrementata l'offerta delle vetture circolanti, soprattutto per quanto riguarda le linee più frequentate. Anche per questo, in attesa dell'arrivo di nuovi autobus in estate, si pensa di utilizzare anche i bus turistici e scolastici. Per quanto riguarda i taxi, il servizio (ridotto a un terzo nella fase uno) dal 4 maggio dovrebbe tornare a pieno regime, ma non è escluso che possa essere riservato alle categorie più a rischio, come gli anziani. Per garantire il distanziamento sociale, i taxi potrebbero essere disponibili per un solo cliente a vettura, rigorosamente sul sedile posteriore (con la porta anteriore che dovrà rimanere chiusa con tanto di sicura all'interno).



riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 08:57

