Roma, cosa fare nel week end: tutti gli eventi di sabato 7 e domenica 8 novembre. Secondo fine settimana di novembre, ecco alcuni dei principali appuntamenti, quelli possibili dal vivo ed altri in streaming a causa delle restrizioni, che si terranno nel weekend: cosa fare a Roma sabato 7 e domenica 8 novembre.

Cioccolato a Centocelle

Il popolare quartiere di Centocelle in piazza dei Mirti, ospita il Festival del cioccolato e della pasticceria, nel weekend del 7 e 8 novembre: lastre di cioccolato al latte, fondente, alla gianduia, cioccolato bianco con frutti di bosco, fondente con peperoncino o zenzero, ed un'infinita varietà di combinazioni dove a regnare è la prelibatezza del cacao, in tutte le sue declinazioni. Pasticcieri e mastri cioccolatai metteranno alla prova i palati più golosi dei visitatori, con il cioccolato proveniente dalle più rinomate località italiane, da Perugia a Modica.

Asylum Fantastic Fest

A seguito delle nuove normative espresse dagli ultimi DPCM, l’Asylum Fantastic Fest di Valmontone di sposta online, con dirette streaming dei 10 incontri previsti dalla rassegna cinematografica. Il live sarà visibile sia sul portale YouTube del comune di Valmontone che sulla Pagina Facebook di Asylum Press Editor. Ecco il programma degli incontri. Venerdì 6 novembre, alle 18.00, incontro con Neri Marcorè, alle 19 con Giobbe Covatta. Sabato 7 novembre, ore 19.00 incontro con il regista-attore Maurizio Nichetti, in occasione dei 40 anni di Ho fatto Splash. Domenica 8, sempre alle 18, in diretta streaming con Marco Bellocchio a cui sarà consegnato il Premio alla Carriera. Per chiudere la rassegna, alle 19.00, concerto di Claudio Simonetti, su proiezione di sequenze cinematografiche.

Roma Jazz Festival

I teatri italiani costretti a chiudere dall'ultimo DPCM, ma la 44° edizione del festival dedicato alle sonorità jazz non si ferma, e dalle sale dell’Auditorium Parco della Musica verrà interamente trasmesso in diretta streaming. Il Roma Jazz Festival, divenuto uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al jazz, fino al 20 novembre sarà ospitato all’Auditorium Parco della Musica, alla Casa del Jazz e al Monk Club,con prime assolute, ospiti internazionali e artisti italiani di spicco, nomi storici e nuove rivelazioni. L'emergenza Covid ha spostato la programmazione online, e sabato 7 novembre, al Monk alle 21, suonerà La Batteria, mentre alle 22 sarà il turno di Ugoless, "Soul Church Music". Questo il link per info e biglietti.

Caccia al tesoro a Villa Borghese

Bambini e adulti alla ricerca del tesoro nella cornice naturalistica di Villa Borghese. La visita guidata, pensata per coinvolgere i più piccoli, si svolgerà rispettando tutte le restrizioni del Dpcm del 24 Ottobre. Una caccia al tesoro tra arte e storia, scoprendo le vicissitudini della tenuta della famiglia Borghese, per vivere e conoscere un luogo tanto caro ai romani. La caccia didattica si svolgerà domenica 8 novembre, dalle 11:00 alle 12:30 circa; il luogo esatto sarà comunicato nell'email di notifica dall'associazione (ciceroinrome@hotmail.it) che organizza l'evento, con un numero massimo di partecipanti, di 16 bambini. L'età consigliata per questo evento è tra i 4-5 e i 10-11 anni, ma ovviamente è aperto a tutta la famiglia. Questo il sito per le prenotazioni.

Luce sull'archeologia

Sesta edizione di Luce sull'archeologia, il ciclo di appuntamenti tra storia e arte per raccontare il patrimonio monumentale e storico di Roma, e del suo impero, che si sposta nello spazio virtuale dei canali social (sito web, Facebook e YouTube) del Teatro di Roma, con appuntamenti in streaming direttamente dal Teatro Argentina attraverso la presenza sul palco dei relatori e l’ascolto a distanza del pubblico. Primo appuntamento domenica 8 novembre con l’incontro, Roma, il Lazio dei Ciclopi e lo sguardo dei greci, con una serie di interventi di docenti ed esperti dell'antica Roma.

