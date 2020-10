Roma, cosa fare nel week-end: tutti gli eventi di sabato 31 e domenica 1 novembre

Roma, cosa fare nel week end: tutti gli eventi di sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. Ultimo fine settimana di ottobre a cavallo con la festività del 1° novembre nella capitale, ecco alcuni dei principali appuntamenti che si terranno nel weekend: cosa fare a Roma sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre.

Halloween per bambini

Una delle feste più amate dai bambini si festeggia al Museo Explora, che nel fine settimana di Halloween propone due giornate mascherate in compagnia di pipistrelli, zucche e strani personaggi. Festa che da Explora si trasforma in un’opportunità di gioco e apprendimento, permettendo ai più piccoli di non rinunciare al divertimento nonostante il difficile momento. Due i laboratori proposti: voli spaventosi, per bambini 3-5 anni, in cui imparare a far volare un razzo a forma di pipistrello, mentre in dolcetto o scherzetto, per bambini 6-11 anni, si realizzerà una scatolina a forma di zucca, in cui mettere deliziosi dolcetti. Gli accessi al museo si svolgeranno in sicurezza, con accessi contingentati e a seguito degli interventi per la sanificazione, seguendo i protocolli interni per i dipendenti e per le visite. Ecco il sito per le info.

Sulle tracce del crimine

Fino al 6 gennaio, il Museo di Roma in Trastevere ospita Sulle tracce del crimine. Viaggio nel giallo e nero Rai, una grande mostra di Rai Teche che, attraverso immagini di archivio, ripercorre la storia di un genere, il giallo e noir investigativo, che comincia con i grandi sceneggiati della tv in bianco e nero per arrivare allo streaming di oggi. La mostra multimediale espone 200 fotografie, tratte da circa 80 programmi televisivi, propone 5 installazioni video e alcune postazioni sonore. Dal Maigret al commissario Montalbano, passando per il tenente Sheridan e Rocco Schiavone, sono solo alcune delle figure familiari agli appassioneti del giallo in tv. In mostra anche curiosità e memorabilia, reperti storici ed elementi scenografici realizzati ad hoc, per far rivivere i grandi fasti dei generi giallo e noir. Questo il sito ufficiale.

Storaro, scrivere con la luce

Il 3 volte Premio Oscar, Vittorio Storaro è il protagonista della mostra a Palazzo Merulana, per raccontare 50 anni di carriera come direttore della fotografia in 40 film. Una mostra foto-cinematografica ideata e voluta per raccontare, attraverso la fotografia, l'intenso lavoro di Vittorio Storaro. Premiato per il suo lavoro in 3 film, Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, Reds di Warren Beatty e L'ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci, il lavoro di Storato viene raccontato "essenzialmente" come fotografo e come narratore per immagini fisse. Sul sito di Palazzo Merulana le info su orari e biglietti.

Via Margutta per Alberto Sordi

Torna per la 115° edizione, la Mostra Cento Pittori Via Margutta, in un'edizione speciale dedicata ad Alberto Sordi nel centenario della sua nascita. La mostra, visitabile fino al 1° novembre, dalle ore 10 alle ore 20, con orario continuato è promossa dall’Associazione Cento Pittori Via Margutta. La tradizionale mostra è nata nel lontano autunno del 1953, per iniziativa spontanea di alcuni pittori che nell’immediato dopoguerra si riunirono e decisero di dar vita e colore ad una strada che da sempre era stata il rifugio naturale di pittori, scultori, poeti, musicisti ed artigiani.

Nell'antica Roma con Piero Angela

Fino a domenica 8 novembre, si potrà rivivere la storia del Foro di Augusto con lo spettacolo multimediale ideato da Piero Angela e Paco Lanciano. Seduti sull’apposita tribuna, gli spettatori potranno godere di una rappresentazione emozionante e ricca di informazioni dal grande rigore storico, accompagnati dalla voce inconfondibile di Piero Angela e dalla visione di magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono il luogo così come si presentava nell’antica Roma. Qui tutte le info.

Una fatina a Cinecittà

Negli studi di Cinecittà, domenica 1° novembre alle 11, una visita animata in compagnia di una guida speciale, la fata turchina che accompagnerà bambini e genitori alla scoperta dei preziosi elementi scenografici del Pinocchio di Roberto Benigni e dei set di Cinecittà. Il biglietto della visita in famiglia include l’accesso alle mostre, Girando a Cinecittà, Backstage e Felliniana, mentre alle 15 ci sarà un laboratorio per vestire i panni del costumista e scoprire i segreti degli abiti di scena. I bozzetti, le stoffe, la scelta di un abito per inventare e vestire un personaggio saranno gli spunti per dar vita a tante storie diverse. Qui il link al sito.

