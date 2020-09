Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Settembre 2020, 22:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma, cosa fare nel week end: tutti gli eventi di sabato 19 e domenica 20 settembre. Terzo fine settimana di settembre nella capitale, ultimo week-end dell'estate 2020, ma sono ancora molti gli eventi organizzati in spazi aperti. Ecco alcuni dei principali appuntamenti che si terranno nel weekend: cosa fare a Roma sabato 19 e domenica 20 settembre.Finalmente apre al pubblico l’attesa mostra “Il Centenario – Alberto Sordi 1920-2020”, esposizione realizzata nell'amata villa dell'attore, che si affaccia sulle Terme di Caracalla, dove visse fino alla sua morte, nel 2003, insieme alle due sorelle. L'esposizione si snoda nelle camere interne alla villa, un monumento vero e proprio per i romani, dal teatro alla barberia, dalla palestra al salone e poi all'esterno dove due grandi tensostrutture mostrano il Sordi pubblicato, amato dal pubblico di ogni età, ed il Sordi privato, quello lontano dalle apparizioni televisive o mondane. Infine il percorso della mostra si conclude al Teatro dei Dioscuri che si trova al Quirinale. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 31 gennaio 2021. Questo il sito di riferimento Il Festival internazionale del documentario narrativo, dal 18 al 20 Settembre fa tappa a Roma per la XIV edizione che parlerà di “Giovani/L’età Giovane” nell’incantevole cornice dell’Orto Botanico. Nelle tre mattinate del Festival saranno proiettati i 6 documentari in concorso, alla presenza dei registi, storie aperte di giovani del nuovo millennio, che si oppongono ai muri con l’immaginazione. Evento speciale per ricordare il grande regista, Ettore Scola, in uno degli approfondimenti pomeridiani del festival, il 20 settembre, le figlie Paola e Silvia Scola saranno accompagnate da Pierfrancesco Diliberto in arte PIF. Per ogni informazione consultare il sito salinadocfest.it Il frontman dei Subsonica, Samuel, il 20 settembre si esibirà dal vivo sul palco del Teatro Antico di Ostia, per proporre un live che ripercorrerà tutta la vita di ricerca sonora, dai Subsonica fino alla sperimentazione elettronica dei Motel Connection, passando per “Il Codice Della Bellezza”, suo primo album solista. In vista del concerto Leggo ha realizzato una lunga intervista all'artista che potrete leggere sulle pagine del sito.Non cessa la sua programmazione, l'arena cinematografica di Parco Talenti, che per tutta l'estate ha offerto un cartellone con i migliori film delle recenti stagioni oltre ad incontri con attori e registi. Sabato 19 alle ore 20.30 ci sarà la proiezione di Bohemian Rhapsody, il film sulla storia dei Queen, mentre domenica 20 alla stessa ora, la commedia con Paola Cortellesi Come un gatto in tangenziale. Sul sito di CineVillage ogni informazione.Alla Città dell'Altra Economia, nel week-end del 19 e 20 settembre, arriva il primo Green Market Festival, manifestazione che avrà cadenza mensile, dedicata al mondo eco-friendly, bellezza, benessere, riciclo, arte, natura.I protagonisti del festival "verde" saranno l'artigianato sostenibile, i produttori agricoli bio che offriranno degustazioni dei loro prodotti, scuole di yoga e di altre discipline medidative, cosmesi naturale, conferenze sull'ambiente, aree di intrattenimento per i più piccoli e laboratori sul riuso e sul riciclo.Fino al 27 settembre le magnifiche Villa Adriana e Villa d'Este a Tivoli, ospiteranno la 2° edizione di Villae Film Festival, rassegna di film che raccontano artisti, opere e movimenti. Tutte le giornate si aprono alle ore 20.00 con i filmati d’archivio dell’Istituto Luce dedicati alle due ville e alle 20.10 con l’incontro che precede la proiezione del film del giorno, con ospiti registi ed attori. Sabato 19 proiezione di Dagobert di Dino Risi, mentre Domenica 20 ci sarà Il Racconto dei racconti alla presenza del regista Matteo Garrone. Sulla pagina Facebook dell'evento si possono trovare tutte le info su Villae film festival.