Ultimo fine settimana prima del Natale, sappiamo che la pandemia impone la chiusura di cinema e teatri ed il divieto di eventi. Quindi quest'anno niente mercatini di Natale o villaggi di Babbo Natale da visitare, ma nel rispetto del Dpcm e con tutte le accortezze necessari, ci sono ancora possibilità per rilassarsi nel fine settimana con attività ludiche online o all'aperto. Ecco cosa fare nel week-end, sabato 19 e domenica 20 dicembre.

Roma, cosa fare nel week-end: tutti gli eventi di sabato 19 e domenica 20 dicembre

L'albero dei Bauli

L'albero dei Bauli, ideato e progettato dal movimento Bauli In Piazza, accende le sue luci di speranza anche a Roma. In occasione del Natale 2020, sarà Piazza San Silvestro ad ospitare l’installazione artistica realizzata con 60 capienti flight case: uno strumento-simbolo che accomuna tutti coloro che lavorano dietro le quinte di teatri, cinema, concerti, fiere ed eventi. L’obiettivo, ancora una volta, è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni rispetto alla profonda crisi subita quest’anno dagli operatori del settore dello spettacolo a causa delle forti restrizioni anti-Covid. L'albero dei Bauli sarà visitabile in Piazza San Silvestro fino al 6 gennaio.

RGB Light Eperience

Diciotto opere di luce site specific in quattro luoghi della Capitale, dal 19 al 22 dicembre torna RGB Light Experience, il festival urbano di light art, che dal 2015 porta a Roma le opere di luce firmate da artisti visivi e light designer. Quest’anno il festival/exhibition cambia modalità di fruizione, invece della consueta passeggiata lungo un percorso disseminato di opere d’arte, saranno le opere stesse a muoversi all’interno del tessuto urbano. E così due camion attrezzati porteranno ogni giorno in un sito diverso dei quattro selezionati tutte le opere in programma, che – dalle 18.30 fino all’ora del blocco previsto dalla normativa vigente – saranno fruibili dai pedoni, da chi passa in auto o sui mezzi pubblici, dalle finestre degli appartamenti. Il 19 dicembre, sarà al Parco Giordano Sangalli, in Viale dell’Acquedotto Alessandrino, il 20 dicembre nell'area parcheggio Pavoni/Pigneto, il 21 dicembre sulla Sopraelevata Tangenziale Est (via Prenestina, 52), infine il 22 dicembre sulla Rampa Prenestina (via Teano). Per info più complete, cliccare qui.

Alla scoperta dell'Appia Antica

Sabato e domenica doppio appuntamento al Parco dell'Appia Antica con due visite guidate: il primo lungo il primo tratto della Regina Viarium fino alla Tomba dei Rabirii. Lungo il tragitto incontreremo i monumenti più noti come il Mausoleo di Cecilia Metella con il Castrum Caetani e il Circo di Massenzio. Il secondo, invece, alla scoperta della Valle della Caffarella, uno dei polmoni verdi più importanti di Roma. Attraversata dal fiume Almone, vicina alle importanti arterie della via Appia e via Latina, la Caffarella non è solamente un'area verde, ma un luogo ricco di storia e leggende che ci riportano fino all'epoca antica. Per info scrivere a claudia.artwanderlust@gmail.com.

Cartoons on the Bay

I colori del Natale”, “Le storie di Lùpin”, “Nina & Olga”, “2 Happy Farmers” sono alcuni dei nuovi titoli presenti a Cartoons on the Bay 2020, edizione digitale del Festival internazionale dell’animazione crossmediale e della tv dei ragazzi che si terrà sulla piattaforma di RaiPlay dal 18 al 20 dicembre. Un’edizione che arriva a conclusione di un anno particolarmente importante per la direzione che si occupa dell’offerta per bambini e ragazzi, costretti dalla pandemia a stare più in casa e a seguire le lezioni scolastiche a distanza. Non solo in questi giorni in cui il festival dell'animazione presenta le ultime novità, ma per tutto il periodo di Natale, su Rai Yoyo e Rai Gulp, ci saranno tanti nuovi appuntamenti con nuove serie animate e live-action, film e nuovi episodi con i personaggi più amati. Ecco il sito di riferimento.

Spettri, Spiritelli e Satanassi di Roma

Un'attività pensata per bambini e famiglia quella che tra storia e leggenda, conduce i partecipanti in una passeggiata emozionante per i vicoli e nei luoghi più o meno famosi del centro storico di Roma, per incontrare spettri seriosi, spiritelli dispettosi e satanassi furiosi. La visita guidata per tutta la famiglia sarà accompagnata durante il percorso da un'attività didattica per i bambini ideata e realizzata da Cicero in Rome. La passeggiata si svolgerà sabato 19 Dicembre dalle 15:30 alle 17:00. Per info, questo il sito di riferimento.



