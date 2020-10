Roma, cosa fare nel week end: tutti gli eventi di sabato 10 e domenica 11 ottobre. Secondo fine settimana di ottobre nella capitale, ecco alcuni dei principali appuntamenti che si terranno nel weekend: cosa fare a Roma sabato 10 e domenica 11 ottobre.



Festa del Cioccolato a Rieti

Imperdibile appuntamento per i più golosi. Dal 9 all'11 ottobre a Rieti si celebra il cioccolato, con una festa, giunta ormai alla nona edizione. La cittadina laziale per tre giorni sarà animata da stand ed eccellenze artigianali, dove il protagonista assoluto è il cioccolato. Dal mattino e fino a tarda sera piazza Mazzini ospiterà La festa del cioccolato, senza dimenticare tutte le necessarie di sicurezza anti-Covid, per dedicarsi all'assaggio del cioccolato in completa serenità.

I tre porcellini al San Carlino

Ripartono anche le attività d'intrattenimento dedicate ai più piccoli. Un'istituzione nel settore teatrale dedicato ai bambini è il Teatro San Carlino, nel cuore di Villa Borghese, che fino al 25 ottobre, mette in scena un grande classico delle favole, I tre porcellini, occasione per far immedesimare i piccoli spettatori nelle disavventure dei tre fratellini. Lo spettacolo, come tutte le opere in cartellone al San Carlino, prevede l’interazione e la collaborazione del pubblico partecipante per far divertire ancor di più tutti i protagonisti. Per avere tutte le info su biglietti ed orari basta collegarsi al sito del teatro.

Lockdown Italia. Visto dalla Stampa Estera

Come abbiamo trascorso il periodo più duro e buio dal Dopoguerra, il lockdown, noi italiani? Fino al 1 novembre ai Musei Capitolini, in Piazza del Campidoglio, è stata allestita una mostra che ci tocca tutti, dove una serie di foto, scattate da fotografi di fama internazionale, raccontano le sofferenze degli italiani: ospedali, zone rosse, città deserte e frecce tricolori in cielo, sono alcune degli scatti che i giornali esteri hanno pubblicato per far conoscere la condizionedi di un popolo intero barricato in casa. Ma non mancano, foto più "belle", di speranza e lento ritorno alla vita. La mostra è stata organizzata dall’Associazione della Stampa Estera in Italia. Qui il link per acquistare i biglietti.

Halloween a Cinecittà World

Ottobre, già mese di Halloween. Ormai la festa di origine americana, è divenuta un appuntamento fisso anche in Italia. Fino al 31 ottobre il parco Cinecittà World, organizza eventi e spettacoli dedicati ai bambini, ma non solo, in cui Halloween è il filo conduttore. La programmazione per la notte delle streghe, prevede sfilate di zombie, vampiri, fantasmi, zucche camminanti e una nuova attrazione, BOO, la casa degli orrori per piccolini, tanto da essere "vietata" ai bambini superiori ai 10 anni. E per immedesimarsi ancora di più e vivere l’esperienza tenebroso c’è poi il trucca-bimbi mostruoso. Orari di Sabato e domenica dalle 11 alle 18. Sul sito del parco info e biglietti.

Per gioco. La collezione dei giocattoli antichi della Sovrintendenza Capitolina

Fino al 10 gennaio, Palazzo Braschi ospita una ricca collezione di giocattoli antichi, che attirerà l'attenzione degli adulti, più che dei bambini. La mostra è però un'occasione per far vedere ai più piccoli, giocattoli antichi e preziosi, lontani dai gusti moderni. Tra le chicche presenti alla mostra, La Casa della Regina di Svezia di fine '600, due bambole di epoca pre-incaica del XIV- XV secolo, per un totale di oltre 700 esemplari di giocattoli appartenenti alla Collezione capitolina, suddivise in 22 sale al primo piano del museo. Gli esemplari esposti sono principalmente riferibili agli anni compresi tra il 1860 e il 1930, la cosiddetta “età d’oro” del giocattolo. Sul sito di Palazzo Braschi le info su orari e biglietti.

Il più grande raduno di Ferrari al Da Vinci Village

Oltre quaranta Ferrari provenienti da tutte le regioni d’Italia al Da Vinci Village. Il più grande raduno di Ferrari aderenti al Club Ferrari Passione Rossa è stato organizzato per le due giornate del week-end Sabato 10 e Domenica 11 Ottobre dalla mattina alla sera, presso gli spazi aperti in un allestimento di grande effetto, alla presenza di tre madrine d'eccezione, Fanny Cadeo, Milena Miconi e Miriana Trevisan. Le rosse partiranno dalla Capitale, sabato alle 15.00 per arrivare a Fiumicino alle ore 17.00. Le Ferrari saranno esposte in un’area delimitata e accessibile al pubblico già domenica mattina con tutte le attenzioni per le misure di sicurezza che il momento impone.

