Roma, cosa fare nel week end: tutti gli eventi di sabato 8 e domenica 9 agosto

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Agosto 2020, 15:06

. Secondo fine settimana d'agosto nella capitale, la città inizia a svuotarsi per le vacanze d'estate, ma restano molti gli eventi all'aperto. Ecco alcuni dei principali appuntamenti che si terranno nel weekend: cosa fare a Roma sabato 8 e domenica 9 agosto.Il film di culto, Febbre da cavallo, girato da Steno, il padre dei fratelli Carlo ed Enrico Vanzina, con Gigi Proietti ed Enrico Montesano torna sul grande schermo nell'arena di CineVillage Parco Talenti. E per l'occasione è stata organizzata una serata speciale. Infatti venerdì 7 agosto alle 20.30 saliranno sul palco dell'arena Enrico Montesano ed Enrico Vanzina per introdurre il film. La pellicola lanciò la carriera di Montesano e Proietti e ha continuato a divertire generazioni di spettatori, diventando nel corso dei decenni un vero fenomeno di culto, tanto che gli appassionati conoscono le battute a memoria. Per avere info sulla programmazione ed acquistare i biglietti, questo il sito di riferimento Così Rossi che più Rossi non si può, è il titolo dello show di Riccardo Rossi, che sabato 8 agosto torna con la sua comicità, sul palcoscenico de Le Terrazze Live, la manifestazione estiva della capitale, dove il filo conduttore è la risata. Uno spettacolo, in cui il comico romano, sintetizza 20 anni di carriera, "raccoglie le mie esibizioni dal vivo, dove ho messo gli highlights dei miei spettacoli e di quello che ho passato nella mia vita che piace molto al pubblico" ha raccontato Rossi a Leggo. Questo il sito per ogni informazione.“Chi mi manca sei tu” è l'omaggio che Marco Morandi dedica al cantautore calabrese, Rino Gaetano, in scena sabato 8 agosto alle 21, nella suggestiva cornice al Castello di Santa Severa. Per rivivere le popolari canzoni di Gaetano, sul palco ci sarà una groupie di Rino Gaetano che racconterà la sua esperienza vissuta accanto a lui. Lo spettacolo farà rivivere al pubblico la vita di uno dei più amati cantautori italiani che ha lasciato in eredità canzoni senza tempo che saranno interpretate da Marco Morandi, voce del gruppo i RinoMinati che porta in giro per l’Italia la musica e le parole del cantautore calabrese. Questo il sito dell'evento Cibo take away in uno dei litorali romani più frequentati dagli abitanti della capitale, Torvaianica. Fino al 9 agosto, festa on the road, in piazza Kennedy, che sarà animata (dalle 17 alle 24) da una ricca offerta di degustazione tipicamente street food. Come nelle tre precedenti edizioni, ci saranno street chef a bordo delle loro ApeCar, FoodTruck e Stand Cucina che daranno vita ad un evento imperdibile per i curiosi della cucina sotto le stelle. Oltre al buon cibo, non mancheranno musica, spettacoli ed attività per i più piccoli.Dal 7 agosto al 31 ottobre, è di scena il Festival di Villa Celimontana, che ogni anno riempie di note swing le sere d'estate degli appassionati. Anche per questa edizione il festival ospiterà artisti di grande livello con oltre 100 concerti fino ad autunno inoltrato. Sabato 8 agosto sul palcoscenico sarà protagonista Bepi D'Amato Quartet Artie Shaw Tribute, mentre domenica 9 sarà il turno di Lino Patruno & His Blue Four. Sulla pagina Facebook del Festival Villa Celimentana tutta la programmazione.