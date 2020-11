Roma, cosa fare nel week-end di sabato 21 e domenica 22 novembre

Non perdiamoci d'animo. Anche se teatri, cinema, mostre, concerti e musei sono chiusi, ci sono attività all'aria aperta per pianficare un fine settimana a Roma, nel rispetto di tutte le misure restrittive per il Covid. Ecco cosa fare nel week-end, sabato 21 e domenica 22 novembre.

Roma, cosa fare nel week-end: tutti gli eventi di sabato 21 e domenica 22 novembre

Scoprire la Garbatella

Perché non perdersi tra strade e palazzi del rione Garbatella? Domenica 22 novembre, dalle 15:30 alle 17:00, l'associazione culturale Cicero in Rome, organizza una passeggiata alla ricerca della vera anima della Garbatella, quartiere edificato nei primi anni del '900, che mantiene ancora quell'atmosfera genuina della Roma di un tempo. L'associazione offre l'opportunità di visitare il rione, accompagnati da un esperto, tra scalinate e vicoletti, arte moderna e architettura coloniale, tra botteghe storiche e riferimenti cinematografici. L'evento è adatto a tutta la famiglia dai 7 anni in su. Per partecipare è necessaria la prenotazione sul sito ciceroinrome.blogspot.it/

Avventura urbana a Villa Borghese

Sempre all'aria aperta, domenica 22 si torna ai tempi della creazione della villa seicentesca di Scipione Borghese con Back to Nature. Una manifestazione di arte pubblica che colora il parco con nuove installazioni, con performance musicali ed incontri di street art. La mostra a cielo aperto si esplorerà attraverso una visita adatta a tutta la famiglia. La visita è condotta da guide abilitate ed architetti, aperta ad un massimo di 15 partecipanti. Per info e prenotazioni si può scrivere a avventureurbane@gmail.com.

Technotown online

Technotown a Villa Torlonia, lo spazio dedicato alla creatività e alla scienza, organizzato da Zètema Progetto Cultura, per essere vicino ai ragazzi e alle famiglie in questo tempo “sospeso”, riparte sul web con le nuove attività digitali a distanza. Accanto alle nuove proposte ludico-scientifiche online rivolte a tutti, bambini e adulti, è stata elaborata anche una nuova programmazione specifica per le scuole, con approfondimenti e laboratori progettati ad hoc come supporto alla didattica a distanza. Il calendario delle attività è disponibile sul sito technotown.it.

Musei capitolini sul web

Continuano online, sulla piattaforma Google Suite, i tradizionali appuntamenti su temi e opere delle mostre e delle collezioni dei musei civici di Roma. È possibile visitare le installazioni della mostra Back to nature. Arte Contemporanea a Villa Borghese, con la proposta di un percorso di opere che invita i visitatori a riscoprire gli spazi del giardino in chiave contemporanea. Sono sempre disponibili anche i tour virtuali nei musei di Roma Capitale per scoprire da vicino le collezioni dei Musei Capitolini (tourvirtuale.museicapitolini.org), dei Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali (tourvirtuale.mercatiditraiano.it), del Museo dell’Ara Pacis (tourvirtuale.arapacis.it), del Museo Napoleonico (tourvirtuale.museonapoleonico.it), del Casino Nobile dei Musei di Villa Torlonia (tourvirtuale.museivillatorlonia.it).

Medioevo a Trastevere

Una caccia fotografica per ragazzi alla ricerca del Medioevo a Trastevere. Sabato 21 novembre, una visita fotografica alla scoperta di storia ed archeologia nel rione trasteverino, dedicata a ragazzi dai dieci ai quattordici anni, che mira allo sviluppo delle capacità di osservazione. I partecipanti saranno guidati nell'attività, ma avranno anche una grande libertà di azione per promuovere la loro indipendenza e la collaborazione con gli altri, così come la partecipazione dei genitori accompagnatori sarà più o meno presente, in base all'indole dei ragazzi. Per informazioni questo è il sito di riferimento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020, 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA