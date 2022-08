Roma, fanno ubriacare e violentano una donna in condizioni di inferiorità psichica: arrestati

Hanno approfittato delle condizioni di inferiorità psichica di una donna di 37 di San Cesareo, in provincia di Roma. L'hanno portata in un posto isolato, l'hanno fatta ubriacare e poi l'hanno violentata. La violenza sessuale è avvenuta lo scorso 10 luglio e adesso i carabinieri li hanno arrestati.

La violenza

I due uomini, un 32 enne di Cave e un 43enne romeno, hanno portato la vittima sotto il cavalcavia nei pressi di via Casilina, poi l'hanno costretta a bere alcolici e dopo hanno abusato di lei. È successo la sera del 10 luglio scorso e oggi i carabinieri di Palestrina hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Tivoli. Determinanti sono risultati gli elementi raccolti nell'immediatezza dei fatti dai carabinieri di Palestrina, a cui la vittima aveva richiesto subito aiuto, così come le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Tivoli che hanno consentito di trovare ulteriori elementi a conferma del racconto della ragazza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Agosto 2022, 16:57

