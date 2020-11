Roma choc, travestito da Morte va in giro tra i passanti con una falce vera

Passeggiava in strada travestito da morto con in spalla una falce. Il 65enne romano, con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione Roma Viale Libia per possesso ingiustificato di arma bianca. L'uomo aveva una falce dotata di lama ricurva, affilata ed appuntita lunga un metro e 35 centimetri.

Leggi anche > Festa di Halloween in casa con 20 persone: arrivano i carabinieri

È accaduto in piazza Crati, nel quartiere Trieste-Salario. Nella notte, sempre nello stesso quartiere, in Piazza Verdi, i carabinieri della Stazione Roma Parioli, nel corso di un servizio hanno controllato due persone, un 48enne romano ed un 41enne cittadino albanese, poiché notati con fare sospetto, aggirarsi a bordo di un'auto, nei pressi di un condominio. I due, entrambi già noti alle forze dell'ordine, al termine della perquisizioni, sono stati trovati in possesso di uno zainetto contenente, arnesi atti allo scasso di vario tipo e dimensione. Il 48enne alla guida è stato inoltre sanzionato poiché in possesso di una patente di guida scaduta nel mese di luglio del 2019.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Novembre 2020, 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA