Roma, fa rasare i capelli dei figli come il logo della Juve. Padre indagato per maltrattamenti

Gli estremi del tifo becero purtroppo non conoscono confini. A Roma un uomo di 45 anni, tifoso della Juve, è stato denunciato dalla ex moglie per aver portato i due figli, di 6 e 8 anni, dal parrucchiere per fargli fare un taglio di capelli con impresso sulla nuca il logo della Juve. Come riporta il Corriere della Sera, la Procura ha chiuso le indagini e indagato l’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

I due bambini, che per diversi giorni si sono trovati il logo della squadra rasato sulla testa, non hanno apprezzato la decisione del loro papà: è questo che avrebbe spinto la donna a segnalare il caso alla magistratura. I due bambini, pure loro tifosi della Juve come il padre, si sono lamentati con la mamma: più volte sono finiti nel mirino dei compagni di scuola che li hanno spesso presi in giro, mettendoli al centro dell'attenzione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 23:10

